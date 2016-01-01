В Новокузнецке целый район уходит под воду. Что делают городские власти

Городская электронная газета novokuznetsk.su неоднократно сообщала о домах в Орджоникидзевском районе, которые буквально уходят под воду.

Местные власти в свою очередь принимают все меры, чтобы помочь горожанам и ликвидировать проблему.

Сейчас до 4 июля на территории района проводится тактико-специальное учение (ТСУ) по выполнению аварийно- восстановительных и других неотложных работ при возникновении ЧС из-за паводка или подтопления. Как рассказал начальник управления по вопросам жизнеобеспечения территории Орджоникидзевского района Виктор Гартман, рабочие углубили русло реки Байдаевка.

«Мы уже отсыпали несжимаемым материалом технологическую дорогу по ул. Анадырской, вырубили кустарник, очистили русло реки Дружинина (800 м) с укладкой водопропускной трубы диаметром два метра. После её засыпят и сверху обустроят проезжую часть. В прошлом году в этом месте уже проводили работу по обустройству водопропускного канала. Сейчас русло углубили дополнительно, что помогло снизить уровень воды ещё на 80 сантиметров», - уточнил он.

Чиновник отметил, что работа будет продолжаться.