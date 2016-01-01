Эксперты назвали школы Новокузнецка, где ученики дают стобалльный результат

Уже все экзамены позади и эксперты комитета образования и науки Новокузнецка подводят итоги. По информации на 27 июня, выпускники уже сдали единые экзамены по 12 предметам, среди которых есть и два обязательных. В этом году ЕГЭ написали порядка 2100 человек, из них 29 учеников набрали наивысший балл.

Больше всего стобалльников по русскому языку - 25 выпускников, 2 человека получили максимальный результат по физике, столько же по информатике и ИКТ. В прошлом году таковых было меньше – всего 22 человека, сообщает ВашГород.ру.