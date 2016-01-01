Эксперты назвали школы Новокузнецка, где ученики дают стобалльный результат

Уже все экзамены позади и эксперты комитета образования и науки Новокузнецка подводят итоги. По информации на 27 июня, выпускники уже сдали единые экзамены по 12 предметам, среди которых есть и два обязательных. В этом году ЕГЭ написали порядка 2100 человек, из них 29 учеников набрали наивысший балл.
Больше всего стобалльников по русскому языку - 25 выпускников, 2 человека получили максимальный результат по физике, столько же по информатике и ИКТ. В прошлом году таковых было меньше – всего 22 человека, сообщает ВашГород.ру.
Среди школ и лицеев по 100-балльникам лидируют МБНОУ «Лицей № 84 им. В.А. Власова» - 5 человек, по 3 стобалльника в МБОУ «Гимназия № 44», МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №72 с углубленным изучением английского языка».
По 2 стобалльника в МБОУ «Лицей №35», МБНОУ «Лицей № 111», МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №4». По одному стобалльнику в МБОУ «Лицей №46», МНБОУ «Лицей №76», МБОУ «Лицей №104», МБНОУ «Гимназия №17», МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 8,13,18, 31, 41,50, 99 и 110.
С экзаменов были удалены всего три человека. Они нарушили правила сдачи ЕГЭ - использовали мобильные телефоны и шпаргалки.
novokuznetsk.su
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