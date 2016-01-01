RSS    Реклама на сайте

Реклама


Наши читатели



Новости Новокузнецка

Архив новостей

Больше всего обсуждают

Выбор редакции

ААА

Новость от 28 Июня 2017

Эксперты назвали школы Новокузнецка, где ученики дают стобалльный результат

Уже все экзамены позади и эксперты комитета образования и науки Новокузнецка подводят итоги. По информации на 27 июня, выпускники уже сдали единые экзамены по 12 предметам, среди которых есть и два обязательных. В этом году ЕГЭ написали порядка 2100 человек, из них 29 учеников набрали наивысший балл.

Больше всего стобалльников по русскому языку - 25 выпускников,  2 человека получили максимальный результат по физике, столько же по информатике и ИКТ. В прошлом году таковых было меньше – всего 22 человека, сообщает ВашГород.ру.

Среди школ и лицеев по 100-балльникам лидируют МБНОУ «Лицей № 84 им. В.А. Власова» - 5 человек, по 3 стобалльника в МБОУ «Гимназия № 44», МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №72 с углубленным изучением английского языка».

По 2 стобалльника в МБОУ «Лицей №35», МБНОУ «Лицей № 111», МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №4». По одному стобалльнику в МБОУ «Лицей №46», МНБОУ «Лицей №76», МБОУ «Лицей №104», МБНОУ «Гимназия №17», МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 8,13,18, 31, 41,50, 99 и 110.

С экзаменов были удалены всего три человека. Они нарушили правила сдачи ЕГЭ  - использовали мобильные телефоны и шпаргалки.

 

novokuznetsk.su

Подписывайтесь на нас:

Ошибка в тексте? Выдели её мышкой и нажми Система Orphus  Читай наши новости на


Уважаемые читатели! Теперь у novokuznetsk.su появилась еженедельная рассылка лучших новостей недели!

 

 