«Кузнецкстрой в воспоминаниях»: Судьба Новокузнецка решалась во время перекура

На портале NVKZ.ME опубликована книга про историю нашего города. «Кузнецкстрой в воспоминаниях» был издан в далёком 1934 году и был признан «чересчур откровенным». Вскоре эту книгу начали изымать, поэтому этот экземпляр - музейная редкость.

Первые строки сразу шокируют - автор признаётся, что судьба нашего города решалась во время перекура.

«Это не преувеличение. Так было. Потому что одним из куривших был «Железный Феликс». Тот самый Дзержинский», - повествует книга.

По словам администратора портала, эта книга – живой документ о героической эпопее словами самих участников. Авторы ещё в предисловии предупреждают читателя: эти воспоминания записаны, но не обработаны. Нарочно: чтобы сохранить стилистику живого рассказа.

Прочитать книгу можно здесь.