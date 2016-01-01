RSS    Реклама на сайте

Реклама


Наши читатели



Новости Новокузнецка

Архив новостей

Больше всего обсуждают

Выбор редакции

ААА

Новость от 28 Июня 2017

«Кузнецкстрой в воспоминаниях»: Судьба Новокузнецка решалась во время перекура

На портале NVKZ.ME опубликована книга про историю нашего города. «Кузнецкстрой в воспоминаниях» был издан в далёком 1934 году и был признан «чересчур откровенным». Вскоре эту книгу начали изымать, поэтому этот экземпляр -  музейная редкость.

Первые строки сразу шокируют - автор признаётся, что судьба нашего города решалась во время перекура.

«Это не преувеличение. Так было. Потому что одним из куривших был «Железный Феликс». Тот самый Дзержинский», - повествует книга.

По словам администратора портала, эта книга – живой документ о героической эпопее словами самих участников.  Авторы ещё в предисловии предупреждают читателя: эти воспоминания записаны, но не обработаны. Нарочно: чтобы сохранить стилистику живого рассказа.

Прочитать книгу можно здесь.

novokuznetsk.su

Подписывайтесь на нас:

Ошибка в тексте? Выдели её мышкой и нажми Система Orphus  Читай наши новости на


Уважаемые читатели! Теперь у novokuznetsk.su появилась еженедельная рассылка лучших новостей недели!

 

 