Штрафы за продажу опасных овощей и фруктов поднимут в 10 раз

Россельхознадзор предложил ужесточить наказание за ввоз и реализацию овощей и фруктов без необходимых документов. По мнению экспертов, действующие санкции никак не влияют на ситуацию на продовольственном рынке.

По информации газеты Известия, данное предложение рассматривают в Минсельхозе. Если поправки будут приняты, то вместо штрафа для юрлиц в 10 тыс. рублей, придётся платить 100 тыс. рублей. Для физлиц штрафы могут быть увеличены до 5 тыс. рублей, для должностных лиц - до 10 тыс. рублей.

Ужесточить наказание планируется за нарушение правил заготовки, производства, хранения, перевозки, переработки, использования и реализации подкарантинной продукции - вплоть до приостановления деятельности предприятия до 90 суток.