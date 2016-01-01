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Новость от 28 Июня 2017

В Новокузнецке подорожает проезд: Власти собирают перевозчиков для серьёзного разговора

Накануне замглавы Новокузнецка Евгений Бедарев сообщил журналистам, что городские власти будут требовать предоставить экономическое обоснование повышения проезда до 25-ти рублей.

«Глава города Сергей Кузнецов дал поручение - провести совещание, на котором инициаторы должны представить всё экономическое обоснование этого повышения. Почему решили поднять до 25 рублей за наличный расчет и до 22 рублей – по транспортной карте», - задался вопросом он.

Чиновник также отметил, что в администрацию не поступало никаких сообщений от перевозчиков о решении повысить цену за проезд.

«Также на встрече будет обсуждаться заключение соглашения о социально-экономическом сотрудничестве между администрацией города и частными перевозчиками», уточнил Евгений Бедарев.

Напомним, в рамках Федерального закона №220 от 2015 года, частный перевозчик может самостоятельно устанавливать стоимость своих услуг. Но при этом частники должны исключить серые зарплаты для своих сотрудников и оплачивать все налоги. Для муниципального транспорта регулирующим органом в ценообразовании служит Региональная энергетическая комиссия.

novokuznetsk.su

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