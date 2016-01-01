RSS    Реклама на сайте

Реклама


Наши читатели



Новости Новокузнецка

Архив новостей

Больше всего обсуждают

Выбор редакции

ААА

Новость от 28 Июня 2017

Высокопоставленного чиновника отстранили от должности из-за пьяного дебоша

Сегодня, 28 июня, мы сообщили о конфликте руководителя департамента промышленности Кузбасса Сергея Карпунькина с его соседями. Кузбассовцы его обвиняют в пьяном дебоше и побоях.

Как сообщает ВашГород.ру со ссылкой на пресс-службу областной администрации, чиновник был отстранен от занимаемой должности после публикации соответствующих сообщений в СМИ.

"Губернатор поручил специально созданной комиссии разобраться в ситуации, на время проверки Карпунькин отстранен от своих обязанностей", - сообщает издание.

Исполнять обязанности начальника департамента будет его заместитель Юрий Ударцев.

Отметим, сейчас устанавливаются все участники конфликта и обстоятельства инцидента, по результатам проверки будет принято процессуальное решение.

novokuznetsk.su

Подписывайтесь на нас:

Ошибка в тексте? Выдели её мышкой и нажми Система Orphus  Читай наши новости на


Уважаемые читатели! Теперь у novokuznetsk.su появилась еженедельная рассылка лучших новостей недели!

 

 