Высокопоставленного чиновника отстранили от должности из-за пьяного дебоша

Сегодня, 28 июня, мы сообщили о конфликте руководителя департамента промышленности Кузбасса Сергея Карпунькина с его соседями. Кузбассовцы его обвиняют в пьяном дебоше и побоях.

Как сообщает ВашГород.ру со ссылкой на пресс-службу областной администрации, чиновник был отстранен от занимаемой должности после публикации соответствующих сообщений в СМИ.

"Губернатор поручил специально созданной комиссии разобраться в ситуации, на время проверки Карпунькин отстранен от своих обязанностей", - сообщает издание.

Исполнять обязанности начальника департамента будет его заместитель Юрий Ударцев.

Отметим, сейчас устанавливаются все участники конфликта и обстоятельства инцидента, по результатам проверки будет принято процессуальное решение.