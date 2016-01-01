В Кузбассе экс-главу района судят за превышение должностных полномочий

Следователи завершили расследование уголовного дела в отношении бывшего главы Яшкинского муниципального района Анатолия Каромы. Дело передано в суд.
Его обвиняют в махинациях с углём, в незаконном вводе режима ЧС и заключении контрактов без проведения конкурса.
Чиновник нанёс ущерб казне на сумму порядка 10 млн рублей, закупая некачественный и дорогой уголь в другом регионе. Из-за плохого качества был увеличен его расход, о чём глава района знал, но игнорировал все предупреждения.
Напомним, в марте прошлого года глава региона покинул занимаемый пост по собственному желанию.
Ему предъявлены обвинения по ч. 2 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями) и ч. 2 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий).
novokuznetsk.su
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