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Новость от 28 Июня 2017

В Кузбассе экс-главу района судят за превышение должностных полномочий

 Следователи завершили расследование уголовного дела в отношении бывшего главы Яшкинского муниципального района Анатолия Каромы. Дело передано в суд.

Его обвиняют в махинациях с углём, в незаконном вводе режима ЧС и заключении контрактов без проведения конкурса.

Чиновник нанёс ущерб казне на сумму порядка 10 млн рублей, закупая некачественный и дорогой уголь в другом регионе. Из-за плохого качества был увеличен его расход, о чём глава района знал, но игнорировал все предупреждения.

Напомним, в марте прошлого года глава региона покинул занимаемый пост по собственному желанию.

Ему предъявлены обвинения по ч. 2 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями) и ч. 2 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий).

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