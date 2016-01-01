В Кузбассе экс-главу района судят за превышение должностных полномочий

Следователи завершили расследование уголовного дела в отношении бывшего главы Яшкинского муниципального района Анатолия Каромы. Дело передано в суд.

Его обвиняют в махинациях с углём, в незаконном вводе режима ЧС и заключении контрактов без проведения конкурса.

Чиновник нанёс ущерб казне на сумму порядка 10 млн рублей, закупая некачественный и дорогой уголь в другом регионе. Из-за плохого качества был увеличен его расход, о чём глава района знал, но игнорировал все предупреждения.

Напомним, в марте прошлого года глава региона покинул занимаемый пост по собственному желанию.