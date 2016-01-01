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Новость от 29 Июня 2017

Сельским специалистам в сфере культуры предлагают платить по одному миллиону

В Госдуме предложили платить молодым сельским специалистам в сфере культуры по одному миллиону рублей.  

Член комитета Госдумы по физкультуре, спорту, туризму и делам молодёжи Наталья Кувшинова считает, что деньги нужно выплачивать тем специалистам, которые готовы переехать ради работы в сельскую местность на 5 лет.

Это предложение планируется направить министру культуры РФ Владимиру Мединскому, сообщает RT.

Озвученные меры должны решить проблему дефицита кадров в сфере культуры в сельских районах и развить там социально-культурную деятельность.

Депутат подчеркнула, что подобная практика уже успешно реализуется в Алтайском крае.

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