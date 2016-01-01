На сколько повысится плата за «коммуналку» в Новокузнецке

Начальник региональной Госжилинспекции Ирина Гайденко рассказала о росте тарифов ЖКХ. Как ранее мы уже сообщали, в целом по региону «коммуналка» повысится на 5,9%.

«Планируемое повышение тарифов в Новокузнецке на все виды услуг составит 6,3%, а на электроэнергию – 3,8%», - передаёт слова Ирины Гайденко Сибдепо.

В Кемерове за отопление и горячую воду придётся платить на 5,9% больше, за холодную воду и водоотведение на 7,3%.

Ранее мы провели соцопрос среди читателей и выяснили, что 93% новокузнечан не устраивает цена и качество коммунальных услуг.