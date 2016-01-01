Им наплевать: Депутат обвинил торговые сети в росте цен

Зампред комитета Госдумы по труду и соцполитике Николай Коломейцев заявил, что рост цен на продукты в России проиходит из-за политики торговых сетей и отсутствия контроля со стороны государства, пишет Национальная служба новостей (НСН).

Крупнейшие торговые сети, считает Коломейцев, зарегистрированы в офшорах. «И им наплевать на Росстат, Минэкономразвития, ЦБ. Они свои вопросы решают».

Усугубляет ситуацию, по мнению депутата, политика Центробанка - ключевая ставка в 9% превышает рентабельность торговых сетей.

Коломейцев также выступил за контроль динамики цен со стороны государства.

«У нас цены на нефть падают, а на заправке вы хоть раз видели, чтобы они падали? Цены на электроэнергию обязательно два раза в год поднимают», — напомнил он. В этой ситуации Минэкономразвития не справляется со своими обязанностями, заключил первый зампред комитета Госдумы.

Напомним, в Новокузнецке стоимость коммунальных услуг вырастет с 1 июля. В среднем подорожание составит 5,9% процента.