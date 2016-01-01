Россияне перестали бояться потерять работу

Россияне привыкли к кризису и стали меньше бояться потерять работу. В этом году только 33,2% россиян переживают по этому вопросу. Также сотрудники стали меньше переживать из-за понижения зарплаты.

Социологи Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС опросили 1,6 тыс. работающих россиян в разных регионах страны и выяснили, что количество респондентов, которые боятся потерять работу, снизилось за год на 8,5%.

Сразу на несколько процентов упали ожидания снижения заработной платы (45,9% против 51,4 %), меньше стали ожидать задержек выплат (38,3% против 45%). Потенциальную возможность ухода в неоплачиваемый отпуск в этом мае отметили на 4,3% респондентов меньше, чем годом ранее (27,6% против 31,9%), сообщает газета Известия.

Ранее мы сообщили, что кузбассовцы постоянно перерабатывают.