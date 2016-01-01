Новокузнечанин просит наказать мэра Кузнецова за оскорбление

В адрес редакции руководитель "Центра социально-экономического развития населения" Виктор Смирнов прислал письмо, в котором он обращается к губернатору Кемеровской области и прокурору Новокузнецка с просьбой принять меры к главе Новокузнецка Сергею Кузнецову за публичное оскорбление.
Как рассказал Виктор Смирнов, сегодня на очередном заседании городского Совета народных депутатов обсуждался вопрос внесения изменений в Устав города, по которому ранее прошли публичные слушания, впервые за долгое время вызвавшие негодование жителей. В частности горожане выступили против внесения изменений в пункт Устава, предполагающего изменение формы принятия решения о смене статуса Новокузнецка - вместо референдума предлагалось делать это депутатским решением. Выразив недоверие к депутатам, горожане попросили исключить этот пункт.
По словам Виктора Смирнова, сегодня в конце заседания горожанин В. Н. Пушкарёв попросил городских депутатов не включать оговоренную поправку в Устав Новокузнецкого городского округа, даже если на данном факте будут настаивать депутаты СНД Кемеровской области по каким-либо основаниям и оспорить данное решение в суде, если такая поправка минуя общественность будет все-таки проведена каким-либо способом без проведения референдума жителей Новокузнецкого городского округа.
“И вот тут С.Н. Кузнецов заявил, что, по его личному мнению, "эту тему присоединения города Новокузнецка с утратой статуса к Новокузнецкому району раздули определённые извращенцы через средства массовой информации, через Интернет, извлекая выгоду для себя, и один из них сейчас тут сидит в зале" и указал в мою сторону. Поскольку я сидел один на ряду и меня было очень отчётливо видно, при этом часть депутатов и находящихся в зале обернулась и посмотрела в мою сторону. То есть, оскорбительное, нарушающее мою честь и достоинство публичное высказывание должностного лица - главы администрации Новокузнецкого городского округа С.Н. Кузнецова высказывалось именно в мой адрес.
Это подтвердилось, когда я его спросил, громко и отчетливо: почему он оскорбляет жителей Новокузнецка и отвечает ли он за свои слова?
На это С.Н. Кузнецов ответил: кто там рычит? ну вот он сам себя и обозначил! Я вам слова не давал”
Считаю, что главой Администрации Новокузнецкого городского округа С.Н. Кузнецовым, фактически, совершено преступление по публичному оскорблению жителей города Новокузнецка, поскольку на весь зал он нас и меня, Смирнова В.О., в том числе, назвал извращенцами, использующих эту информацию в своих корыстных целях и раздувших её через СМИ и интеренет”, - сообщил Виктор Смирнов.
По мнению Виктора Смирнова, глава администрации Новокузнецкого городского округа С.Н. Кузнецов совершил публично уголовное преступление по ч.2 и 3 ст.128.1 УК РФ "Клевета", с использованием своего служебного положения.
“Я являюсь публичным лицом - Председателем Совета Кемеровской региональной общественной организации "Центр социально-экономического развития населения", согласно поданным мной документам в окружную избирательную комиссию Орджоникидзевского одномандатного избирательного округа №18 города Новокузнецка - являюсь выдвинувшимся кандидатом в депутаты СНД Кемеровской области четвёртого созыва по данному округу, мной открыт специализированный расчётный счёт, идёт публичная массовая агитация, а тут такое изощрённое оскорбление, просто плевок в лицо! Возмущению моему нет предела”, - написал Виктор Смирнов.
Далее новокузнечанин привёл значение слова “извращенец”:
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(разг.) человек, у которого поведение, поступки, склонности (особенно в сексуальной сфере) носят извращённый характер, противоречат физиологическим, социальным или этическим нормам.
“Я таковым не являюсь, данное высказывание грубейшим образом нарушает мою честь и достоинство, деловую репутацию, поскольку нигде и ни в чём у меня нет каких-либо отклонений от умственного развития (диплом РАНХиГС по специализации "Государственное и муниципальное управление", 2015 года, специалист, водительское удостоверение с категорией В - медкомиссия пройдена, в психбольнице и наркологическом диспансере я на учёте не состою), мои действия и поступки по выступлению на публичных слушаниях не могут считаться "извращенными, противоречащих социальным или этическим нормам", так как производилась видеозапись и трансляция выступлений граждан, в том числе и моего лично”, - подытожил Виктор Смирнов.
На основании произошедшего Виктор Смирнов попросил:
Губернатора Кемеровской области А.Г. Тулеева - создать комиссию по расследованию данного публичного инцидента с публичными клеветническими высказываниями главы Администрации Новокузнецкого городского округа С.Н. Кузнецова с отстранением данного лица от руководящей должности и в дальнейшем - полном отстранении от руководства дважды орденоносным городом Новокузнецком…
Прокурора города Новокузнецка М.И. Платова - применить меры прокурорского реагирования, возбудить уголовное дело и привлечь к уголовной ответственности по ч.2 и 3 ст.128.1 УК РФ главу Администрации Новокузнецкого городского округа Сергея Николаевича Кузнецова на основании моего личного написанного заявления о совершении уголовного преступления.
Напомним, сегодня утром мы рассказали о жалобе кузбассовцев на начальника департамента Кемеровской области Сергея Карпунькина, шедшего дублёром Сергея Кузнецова на выборах 2013 года, которого обвинили в пьяном дебоше и причинении вреда здоровью. Как стало известно позже, Карпунькина отстранили от должности на время расследования.
novokuznetsk.su
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