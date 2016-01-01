Новокузнечанин просит наказать мэра Кузнецова за оскорбление

В адрес редакции руководитель "Центра социально-экономического развития населения" Виктор Смирнов прислал письмо, в котором он обращается к губернатору Кемеровской области и прокурору Новокузнецка с просьбой принять меры к главе Новокузнецка Сергею Кузнецову за публичное оскорбление.

Как рассказал Виктор Смирнов, сегодня на очередном заседании городского Совета народных депутатов обсуждался вопрос внесения изменений в Устав города, по которому ранее прошли публичные слушания, впервые за долгое время вызвавшие негодование жителей. В частности горожане выступили против внесения изменений в пункт Устава, предполагающего изменение формы принятия решения о смене статуса Новокузнецка - вместо референдума предлагалось делать это депутатским решением. Выразив недоверие к депутатам, горожане попросили исключить этот пункт.

По словам Виктора Смирнова, сегодня в конце заседания горожанин В. Н. Пушкарёв попросил городских депутатов не включать оговоренную поправку в Устав Новокузнецкого городского округа, даже если на данном факте будут настаивать депутаты СНД Кемеровской области по каким-либо основаниям и оспорить данное решение в суде, если такая поправка минуя общественность будет все-таки проведена каким-либо способом без проведения референдума жителей Новокузнецкого городского округа.