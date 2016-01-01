Проезд в маршрутках Новокузнецка подорожает, но позже

Сегодня в администрации Новокузнецка прошло совещание представителей власти с частными перевозчиками, на котором обсуждалось резкое увеличение стоимости проезда в маршрутках с 18-ти до 25-ти рублей с 10 июля.

Первый заместитель главы города Евгений Бедарев попросил частников уменьшить стоимость и проводить подорожание не сразу не так резко, а, например, поэтапно. Разницу в семь рублей он назвал "шоком" для населения.

Перевозчики заявили, что к такому их подтолкнули экономические условия и недостаточный рост цен на проезд в течение последних 13-ти лет.

«Вы со своим муниципальным транспортом находитесь в тупике и нас хотите загнать. После последнего конкурса все перевозчики купили новые автобусы, а через несколько лет нам вновь нужно обновлять автобазу, иначе мы не пройдём очередной конкурс. Мы предлагали вам повышать тарифы постепенно с 2010-2015 года, а теперь нам приходится делать шоковую терапию», - заявила директор НП "Автолайн" Евгения Корюкова.

В итоге решено: увеличить стоимость проезда до 25-ти рублей (22 по транспортной карте) с 15 июля. Изначально частники хотели сделать это с 10 числа.

P. S. Мы связались с Евгенией Корюковой и попросили предоставить расчёт стоимости проезда, которое обнародуем завтра.