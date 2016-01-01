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Новость от 29 Июня 2017

25 рублей - это минимум: Из чего складывается проезд в Новокузнецке

Частные перевозчики решили резко взвинтить стоимость проезда в своих автобусах с 18-ти до 25-ти рублей. Власти попросили обосновать эту "шоковую терапию" и предоставить расчёты себестоимости проезда.

Novokuznetsk.su удалось получить эти расчёты. Как рассказала Евгения Корюкова, 25 рублей за поездку - вполне реальная цифра. Если на автобусе используются транспортные карты, на маршрутах, где возможен только наличный расчёт, цена поездки выше.

Годовое содержание и обслуживание одного автобуса обходится в 3,1 млн рублей. Более трети съедает лизинг (840 тысяч), 436 тысяч уходит на топливо (газ), также крупные статьи расходов - зарплата, запчасти и банковский процент.

За год благодаря электронному проезду удалось точно высчитать число пассажиров. Один автобус 88-го маршрута перевозит 151200 человек. Если поделить сумму затрат на число пассажиров, то получается, что в 2016 году одна поездка должна была стоить 20 рублей 62 копейки, это без учёта прибыли. Добавление к этой сумме 25% рентабельности даёт нам тариф в 25,7 рубля.

На 47-м маршруте себестоимость проезда без рентабельности обходится в 27,7 рубля, а с учётом прибыли - 34,6 рубля, на 47А - 32,6 14-й маршрут - 37,9, а на менее популярных маршрутах 9А и 9 стоимость поездки вообще, согласно расчёту предпринимателей, составляет 71 и 110 рублей соответственно.

Статьи затрат Расчет 88 маршрут
ОСАГО 19000(основной)+2200 (допник) 21200
Техосмотр 1500*2 (два раза в год) 3000
Страховка на пассажиров 6632 6632
Топливо: газ 1300*28*12 436800
Колеса 9000*6 (комплект) 54000
Стоянка (аренда) 5500*12 66000
Лизинг 70000*12 840000
Навигация 250*12 3000
З/части 25000*12 300000
ТО 10000*12 120000
Смазочные материалы 4000*12 48000
Мойка 150*28*12 50400
Рулонная продукция 640*12 7680
Огнетушители 450*2 900
Аптечки 350 350
Транспортный налог 3060 3060
З/п водителя (2 чел.на автобус) (13617*2)*12 326808
З/п ИТР(расход на диспет,инженер,бух,юрист) 1500 1500
Хознужды с автобуса 550*12 6600
Налог водителя (4357.5*2)*12 104580
Спецодежда 550*2*2 2200
Амортизация (из расчета на 7 лет) 234285 234285
Аренда диспет.пуекта и офиса с 1ТС 315*12 3780
Услуги медика 2400*12 28800
Услуги механика 2400*12 28800
Переоборудование на ГБО 140000 140000
Обслуживание ГБО (сертиф, ТО, освидет-ние) 30000 30000
% банку за проезд по ТК 54.6*28*12 18345,6
% банку за наличный проезд 85.2*28*12 28627,2
Специальная оценка условий труда 4500 4500
ТБ: справки на водителей (2 водителя) 1650*2 3300
ТБ:оценка уязвимости 30000 30000
Плановые работы по ТБ: обучение водителей 5000*2 10000
Плановые работы по ТБ: аттестация водителей 10000*2 20000
Плановые работы по ТБ: план безопасности 45000 45000
Плановые работы по ТБ:видеокамеры в ТС 15000*6 90000
  ИТОГО сумма за год 3118147,8
  Итого себестоимость без рентабельности 20,62267063
  Рентабельность 25% 5,155667659
  ИТОГО стоимость проезда 25,77833829
Статьи затрат Расчет 9 маршрут
ОСАГО 19000(основной)+2200 (допник) 21200
Техосмотр 1500*2 (два раза в год) 3000
Страховка на пассажиров 6632 6632
Топливо: газ 600*28*12 403200
Колеса 9000*6 (комплект) 54000
Стоянка (аренда) 5500*12 66000
Лизинг 0 0
Навигация 250*12 3000
З/части 25000*12 300000
ТО 10000*12 120000
Смазочные материалы 4000*12 48000
Мойка 150*28*12 50400
Рулонная продукция 50*12 600
Огнетушители 450*2 900
Аптечки 350 350
Транспортный налог 3060 3060
З/п водителя (2 чел.на автобус) (13617*2)*12 326808
З/п ИТР(расход на диспет,инженер,бух,юрист) 1500 1500
Хознужды с автобуса 550*12 6600
Налог водителя (4357.5*2)*12 104580
Спецодежда 550*2*2 2200
Амортизация (из расчета на 7 лет) 0 0
Аренда диспет.пуекта и офиса с 1ТС 315*12 3780
Услуги медика 2400*12 28800
Услуги механика 2400*12 28800
Переоборудование на ГБО 0 0
Обслуживание ГБО (сертиф, ТО, освидет-ние) 30000 30000
% банку за проезд по ТК 0 0
% банку за наличный проезд 0 0
Специальная оценка условий труда 4500 4500
ТБ: справки на водителей (2 водителя) 1650*2 3300
ТБ:оценка уязвимости 30000 30000
Плановые работы по ТБ: обучение водителей 5000*2 10000
Плановые работы по ТБ: аттестация водителей 10000*2 20000
Плановые работы по ТБ: план безопасности 45000 45000
Плановые работы по ТБ:видеокамеры в ТС 15000*6 90000
  ИТОГО сумма за год 1816210
  Итого себестоимость без рентабельности 88.2
  Рентабельность 25% #ЗНАЧ!
  ИТОГО стоимость проезда 110.2

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