25 рублей - это минимум: Из чего складывается проезд в Новокузнецке

Частные перевозчики решили резко взвинтить стоимость проезда в своих автобусах с 18-ти до 25-ти рублей. Власти попросили обосновать эту "шоковую терапию" и предоставить расчёты себестоимости проезда.
Novokuznetsk.su удалось получить эти расчёты. Как рассказала Евгения Корюкова, 25 рублей за поездку - вполне реальная цифра. Если на автобусе используются транспортные карты, на маршрутах, где возможен только наличный расчёт, цена поездки выше.
Годовое содержание и обслуживание одного автобуса обходится в 3,1 млн рублей. Более трети съедает лизинг (840 тысяч), 436 тысяч уходит на топливо (газ), также крупные статьи расходов - зарплата, запчасти и банковский процент.
За год благодаря электронному проезду удалось точно высчитать число пассажиров. Один автобус 88-го маршрута перевозит 151200 человек. Если поделить сумму затрат на число пассажиров, то получается, что в 2016 году одна поездка должна была стоить 20 рублей 62 копейки, это без учёта прибыли. Добавление к этой сумме 25% рентабельности даёт нам тариф в 25,7 рубля.
На 47-м маршруте себестоимость проезда без рентабельности обходится в 27,7 рубля, а с учётом прибыли - 34,6 рубля, на 47А - 32,6 14-й маршрут - 37,9, а на менее популярных маршрутах 9А и 9 стоимость поездки вообще, согласно расчёту предпринимателей, составляет 71 и 110 рублей соответственно.
|Статьи затрат
|Расчет
|88 маршрут
|ОСАГО
|19000(основной)+2200 (допник)
|21200
|Техосмотр
|1500*2 (два раза в год)
|3000
|Страховка на пассажиров
|6632
|6632
|Топливо: газ
|1300*28*12
|436800
|Колеса
|9000*6 (комплект)
|54000
|Стоянка (аренда)
|5500*12
|66000
|Лизинг
|70000*12
|840000
|Навигация
|250*12
|3000
|З/части
|25000*12
|300000
|ТО
|10000*12
|120000
|Смазочные материалы
|4000*12
|48000
|Мойка
|150*28*12
|50400
|Рулонная продукция
|640*12
|7680
|Огнетушители
|450*2
|900
|Аптечки
|350
|350
|Транспортный налог
|3060
|3060
|З/п водителя (2 чел.на автобус)
|(13617*2)*12
|326808
|З/п ИТР(расход на диспет,инженер,бух,юрист)
|1500
|1500
|Хознужды с автобуса
|550*12
|6600
|Налог водителя
|(4357.5*2)*12
|104580
|Спецодежда
|550*2*2
|2200
|Амортизация (из расчета на 7 лет)
|234285
|234285
|Аренда диспет.пуекта и офиса с 1ТС
|315*12
|3780
|Услуги медика
|2400*12
|28800
|Услуги механика
|2400*12
|28800
|Переоборудование на ГБО
|140000
|140000
|Обслуживание ГБО (сертиф, ТО, освидет-ние)
|30000
|30000
|% банку за проезд по ТК
|54.6*28*12
|18345,6
|% банку за наличный проезд
|85.2*28*12
|28627,2
|Специальная оценка условий труда
|4500
|4500
|ТБ: справки на водителей (2 водителя)
|1650*2
|3300
|ТБ:оценка уязвимости
|30000
|30000
|Плановые работы по ТБ: обучение водителей
|5000*2
|10000
|Плановые работы по ТБ: аттестация водителей
|10000*2
|20000
|Плановые работы по ТБ: план безопасности
|45000
|45000
|Плановые работы по ТБ:видеокамеры в ТС
|15000*6
|90000
|ИТОГО сумма за год
|3118147,8
|Итого себестоимость без рентабельности
|20,62267063
|Рентабельность 25%
|5,155667659
|ИТОГО стоимость проезда
|25,77833829
|Статьи затрат
|Расчет
|9 маршрут
|ОСАГО
|19000(основной)+2200 (допник)
|21200
|Техосмотр
|1500*2 (два раза в год)
|3000
|Страховка на пассажиров
|6632
|6632
|Топливо: газ
|600*28*12
|403200
|Колеса
|9000*6 (комплект)
|54000
|Стоянка (аренда)
|5500*12
|66000
|Лизинг
|0
|0
|Навигация
|250*12
|3000
|З/части
|25000*12
|300000
|ТО
|10000*12
|120000
|Смазочные материалы
|4000*12
|48000
|Мойка
|150*28*12
|50400
|Рулонная продукция
|50*12
|600
|Огнетушители
|450*2
|900
|Аптечки
|350
|350
|Транспортный налог
|3060
|3060
|З/п водителя (2 чел.на автобус)
|(13617*2)*12
|326808
|З/п ИТР(расход на диспет,инженер,бух,юрист)
|1500
|1500
|Хознужды с автобуса
|550*12
|6600
|Налог водителя
|(4357.5*2)*12
|104580
|Спецодежда
|550*2*2
|2200
|Амортизация (из расчета на 7 лет)
|0
|0
|Аренда диспет.пуекта и офиса с 1ТС
|315*12
|3780
|Услуги медика
|2400*12
|28800
|Услуги механика
|2400*12
|28800
|Переоборудование на ГБО
|0
|0
|Обслуживание ГБО (сертиф, ТО, освидет-ние)
|30000
|30000
|% банку за проезд по ТК
|0
|0
|% банку за наличный проезд
|0
|0
|Специальная оценка условий труда
|4500
|4500
|ТБ: справки на водителей (2 водителя)
|1650*2
|3300
|ТБ:оценка уязвимости
|30000
|30000
|Плановые работы по ТБ: обучение водителей
|5000*2
|10000
|Плановые работы по ТБ: аттестация водителей
|10000*2
|20000
|Плановые работы по ТБ: план безопасности
|45000
|45000
|Плановые работы по ТБ:видеокамеры в ТС
|15000*6
|90000
|ИТОГО сумма за год
|1816210
|Итого себестоимость без рентабельности
|88.2
|Рентабельность 25%
|#ЗНАЧ!
|ИТОГО стоимость проезда
|110.2
novokuznetsk.su
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