25 рублей - это минимум: Из чего складывается проезд в Новокузнецке

Частные перевозчики решили резко взвинтить стоимость проезда в своих автобусах с 18-ти до 25-ти рублей. Власти попросили обосновать эту "шоковую терапию" и предоставить расчёты себестоимости проезда.

Novokuznetsk.su удалось получить эти расчёты. Как рассказала Евгения Корюкова, 25 рублей за поездку - вполне реальная цифра. Если на автобусе используются транспортные карты, на маршрутах, где возможен только наличный расчёт, цена поездки выше.

Годовое содержание и обслуживание одного автобуса обходится в 3,1 млн рублей. Более трети съедает лизинг (840 тысяч), 436 тысяч уходит на топливо (газ), также крупные статьи расходов - зарплата, запчасти и банковский процент.

За год благодаря электронному проезду удалось точно высчитать число пассажиров. Один автобус 88-го маршрута перевозит 151200 человек. Если поделить сумму затрат на число пассажиров, то получается, что в 2016 году одна поездка должна была стоить 20 рублей 62 копейки, это без учёта прибыли. Добавление к этой сумме 25% рентабельности даёт нам тариф в 25,7 рубля.

На 47-м маршруте себестоимость проезда без рентабельности обходится в 27,7 рубля, а с учётом прибыли - 34,6 рубля, на 47А - 32,6 14-й маршрут - 37,9, а на менее популярных маршрутах 9А и 9 стоимость поездки вообще, согласно расчёту предпринимателей, составляет 71 и 110 рублей соответственно.