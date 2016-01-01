Где дёшево купить качественные материалы для дачи и загородного дома

Отделка фасада, монтаж кровли, установка забора и теплицы - каждое лето дачники то и дело сталкиваются с этим. Однако всегда возникает один и тот же вопрос: «А где приобрести недорогие и качественные материалы?».

Ведь загородный дом - дело хлопотное, то забор нужно заменить, то мансарду утеплить. Самое главное отдавать предпочтение качественным материалам. Чтобы не прогадать с покупкой, необходимо ехать в магазин «АмбарЪ». Компания предлагает качественные строительные материалы по выгодным ценам.

Украшением любого дома является крыша. Именно по ней можно издалека узнать дом. А от надёжности кровли зависит состояние всей постройки. В компании «АмбарЪ» знают, что внешний облик любого здания определяет дизайн крыши, ее выразительность и уникальность.

Так, одним из наиболее удачных и популярных материалов является гибкая черепица. Она имеет ряд существенных преимуществ на фоне других кровель.

Плюсы гибкой черепицы:

Удобство при монтаже (благодаря небольшому весу и малым габаритам);

шумоизоляция;

низкая теплопроводность;

не подвержена коррозии и гниению в процессе эксплуатации;

срок службы составляет до 50 лет;

большой выбор расцветок и форм.

Забор – первое, о чем заботится владелец дачи после строительства дома и подведения коммуникаций. Надёжное ограждение защищает от вторжения посторонних, закрывает от любопытных глаз и украшает придомовую территорию. В «Амбаре» можно подобрать отличные решения по обустройству периметра участка. Предлагаемые конструкции выдерживают все негативные факторы окружающей среды и в неизменном виде прослужат хозяевам загородных участков долгие годы.

«АмбарЪ» предлагает богатый выбор кровельных материалов и водосточных систем, теплиц и поликарбоната, сайдинга, теплоизоляции, террасной доски и многого другого, причем работает напрямую с заводами-производителями кровельных и фасадных материалов, а также ограждений. Строительные материалы закупаются у таких именитых производителей как Docke; Grand Line; Feldhaus klinker; Stroeher.

Адрес компании «АмбарЪ» в Новокузнецке: улица Вокзальная, 85; тел.: (3843)97-57-25, 8 (961) 717-81-77; сайт: ambar-s.ru