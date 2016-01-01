Где дёшево купить качественные материалы для дачи и загородного дома

Отделка фасада, монтаж кровли, установка забора и теплицы - каждое лето дачники то и дело сталкиваются с этим. Однако всегда возникает один и тот же вопрос: «А где приобрести недорогие и качественные материалы?».
Ведь загородный дом - дело хлопотное, то забор нужно заменить, то мансарду утеплить. Самое главное отдавать предпочтение качественным материалам. Чтобы не прогадать с покупкой, необходимо ехать в магазин «АмбарЪ». Компания предлагает качественные строительные материалы по выгодным ценам.
Украшением любого дома является крыша. Именно по ней можно издалека узнать дом. А от надёжности кровли зависит состояние всей постройки. В компании «АмбарЪ» знают, что внешний облик любого здания определяет дизайн крыши, ее выразительность и уникальность.
Так, одним из наиболее удачных и популярных материалов является гибкая черепица. Она имеет ряд существенных преимуществ на фоне других кровель.
Плюсы гибкой черепицы:
- Удобство при монтаже (благодаря небольшому весу и малым габаритам);
- шумоизоляция;
- низкая теплопроводность;
- не подвержена коррозии и гниению в процессе эксплуатации;
- срок службы составляет до 50 лет;
- большой выбор расцветок и форм.
Забор – первое, о чем заботится владелец дачи после строительства дома и подведения коммуникаций. Надёжное ограждение защищает от вторжения посторонних, закрывает от любопытных глаз и украшает придомовую территорию. В «Амбаре» можно подобрать отличные решения по обустройству периметра участка. Предлагаемые конструкции выдерживают все негативные факторы окружающей среды и в неизменном виде прослужат хозяевам загородных участков долгие годы.
«АмбарЪ» предлагает богатый выбор кровельных материалов и водосточных систем, теплиц и поликарбоната, сайдинга, теплоизоляции, террасной доски и многого другого, причем работает напрямую с заводами-производителями кровельных и фасадных материалов, а также ограждений. Строительные материалы закупаются у таких именитых производителей как Docke; Grand Line; Feldhaus klinker; Stroeher.
Адрес компании «АмбарЪ» в Новокузнецке:
улица Вокзальная, 85;
тел.: (3843)97-57-25, 8 (961) 717-81-77;
сайт: ambar-s.ru
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