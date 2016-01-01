В Новокузнецке появятся интересные инвестиционные решения

Накануне в Новокузнецк приехал первый замгенерального директора Фонда развития моногородов Сергей Карпов, чтобы обсудить пути развития Новокузнецка.

В ходе совещания обсуждались вопросы по реализации программы моногородов, а также получения городом статуса ТОСЭР (территории опережающего социально-экономического развития).

Городские власти отмечают, что в Новокузнецке стабильная социально-экономическая ситуация, поэтому он интересен для инвесторов. Поэтому предприниматели могут рассчитывать на поддержку от Фонда развития моногородов на реализацию новых проектов.

«Сейчас нужно снять инфраструктурные ограничения для новых проектов в сфере промышленности. Уверен, что появятся интересные инвестиционные решения, как в инфраструктуре, так и в плане займа. Бизнесмены могут рассчитывать на льготную процентную ставку – до 5% годовых на восемь лет. А если предприниматель планирует построить новые объекты газоснабжения, водоснабжения, электрообеспечение, то для него предусмотрена субсидия - вся инфраструктура бесплатная», - уточнил Сергей Карпов.

На данный момент областная администрация совместно с администрацией Новокузнецка готовят несколько заявок в Фонд на создание линейных объектов, необходимых для инвестиционных проектов. Все проектные и подготовительные работы планируют завершить к третьему кварталу 2017 года.

Уже известно, что разрабатывается проект по выпуску монорельсовых аккумуляторных руднично-шахтовых локомотивов, а также двухкомпонентных набрызгиваемых продуктов для подземных горных работ.