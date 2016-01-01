Специалисты назвали самые востребованные профессии в Новокузнецке

По данным Центра занятости населения, в Новокузнецке 7 тысяч свободных рабочих мест. Традиционно требуются рабочие руки (порядка 60%), востребованы также специалисты, служащие и руководители.

«Наиболее высокий спрос в кадрах отмечается: в машиностроении и металлообработке – 15% от общего объема вакансий; в строительстве – 14%, в торговле и общественном питании –13%, в здравоохранении – 9,5%, в различных промышленных производствах – 8,7%, на транспорте – 7,6%, в сфере угледобычи – 5,2%, в образовании – 3,1 %», - рассказали в центре занятости.

Очень востребованы врачи, руководители торговых предприятий, менеджеры, консультанты по страхованию, учителя, инженеры различных специализаций, бухгалтеры, конструкторы, юрисконсультанты, воспитатели, программисты и товароведы.

Среди рабочих профессий есть устойчивый спрос на водителей большегрузных автомобилей и автобусов. Нужны также штукатуры, повара, продавцы, слесари-ремонтники, электрогазосварщики, машинисты экскаваторов и бульдозеров, горновые ферросплавных печей, электромонтеры, монтажники по монтажу стальных и железобетонных конструкций.

Ранее мы сообщили, что российских детей некому лечить. По всей России существует острая нехватка медицинского персонала и врачей.