В Кузбассе управляющие компании оштрафовали на 12,5 млн рублей

За полгода 2017-ого управляющие компании были оштрафованы на 12,5 млн рублей. Как отметила руководитель региональной Госжилинспекции Ирина Гайденко, горожане стали чаще жаловаться в ГЖИ на их работу. Рост обращений достиг 19% по сравнению с прошлым годом, сообщает Сибдепо.

Чаще всего собственников не устраивает содержание общего имущества и как была начислена плата за жилищные коммунальные услуги.

«Не все обращения подтверждаются. Количество выявленных нарушений стало даже меньше, чем в прошлом году – 6 500 и 5 315, соответственно. Многие УК понимают, что за нарушения им грозит внушительный штраф, поэтому стараются выполнять все условия договора», – отметила Ирина Гайденко.

Ранее мы сообщили, что плата за «коммуналку» в Новокузнецке повысится на 6,3%.