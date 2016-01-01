В России смертность от некачественной воды выросла в три раза

Эксперты Роспотребнадзора опубликовали печальную статистику – за 2016 год количество смертей, связанных с употреблением загрязненной питьевой воды выросло в три раза и достигло почти 19 тыс. против 6 тыс. в 2015-ом.

На фоне этого увеличилось число новообразований, заболеваний мочеполовой системы, органов пищеварения и кожи на 2%, достигнув 1,486 млн, сообщает газета Известия.

В ведомстве отмечают, что если бы вода в кранах была чистой, то части из этих болезней и смертей удалось бы избежать.

В свою очередь эксперты считают, что вода становится грязной и опасной для здоровья из-за устаревших очистных сооружений, старых труб и хлора, который повсеместно применяют в очень больших дозах. Самая острая ситуация замечена в небольших городах.

Ранее мы рассказали, что кузбасские предприятия незаконно сбрасывают сточные воды в местные реки.