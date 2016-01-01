Погода в Новокузнецке на День города

В ближайшие дни в Новокузнецке жара отступит, пройдут дожди с грозами.

Сегодня, 30 июня, преимущественно без осадков. Ближе к полудню столбик термометра покажет +25 °С.

1 июля мы будем отмечать 399-летие города. В этот день воздух прогреется до +23 °С. Утром возможен туман, а днём ожидаются ливневые дожди с грозами. В ночные часы до +16 °С.

Воскресенье будет пасмурным. Средняя температура составит +20 °С, вероятность дождей и гроз сохранится.

Напомним, синоптики уже дали предварительный прогноз о погоде в июле.