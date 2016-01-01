В России цены снизятся впервые за шесть лет

По мнению экономистов крупных банков, уже в августе ожидается снижение цен на продукты. Директор Центра структурных исследований РАНХиГС Алексей Ведев уверен, что дефляция может достигнуть 0,2 %.

Как сообщает ВашГород.ру со ссылкой на газету Известия, эти прогнозы сделаны на основе нескольких факторов: именно в августе увеличивается турпоток за границу (примерно на 30%), следовательно ожидается снижение потребительского спроса в стране. Помимо этого рынок наполнять фрукты и овощи с отечественных сельхозугодий и цены пойдут вниз.

Но препятствием для удешевления услуг и товаров может стать существенное ослабление курса рубля и природные катаклизмы, которые могут повлиять на урожай.

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