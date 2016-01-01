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Новость от 29 Июня 2017

Полиция проводит служебную проверку по инциденту с кузбасским чиновником-дебоширом

Скандал вокруг начальника департамента промышленности Кузбасса Сергея Карпунькина продолжает разрастаться. Как сообщили в ГУ МВД по Кемеровской области, сейчас организована проверка в отношении сотрудников территориального отдела. Следователи будут устанавливать своевременность и полноту мер реагирования полицейских при поступлении сообщения о происшествии. 

«Если их вина будет доказана, то сотрудники и их руководители будут привлечены к дисциплинарной ответственности», – сообщили в пресс-службе ведомства.

Напомним, драка произошла в СНТ «Рябинка». После замечания соседей, вице-губернатор Кемеровской области набросился на них с кулаками. Среди пострадавших есть женщины и пенсионер. Чиновника уже отстранили от занимаемой должности.

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