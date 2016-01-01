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Новость от 29 Июня 2017

Кто из звёзд приедет на День города в Новокузнецк

Стали известны имена артистов, кто выступит на концерте в честь 399-летия Новокузнецка.

На вечернем концерте 1 июля для новокузнечан выступят Владимир Маркин и Сергей Скачков (группа «Земляне»). А в 24 часа в небо взмоет салют.

В этом году организацией вечернего блока занимаются не городские власти, а одна из радиостанций.

Напомним. ранее замглавы по соцвопросам Григорий Вержицкий в беседе с журналистами допустил, что фейерверка в День города может и не быть.

 

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