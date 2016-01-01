В Новокузнецке пациент избил врача скорой помощи. Комментарий МВД

Ранее мы сообщили, что в Новокузнецке пациент избил врача скорой помощи. Сегодня, 29 июня, в пресс-службе УМВД РФ прокомментировали этот инцидент.

«В дежурную часть отдела полиции «Заводской» управления МВД России по Новокузнецку поступил сигнал из приемного отделения больницы об агрессивном пациенте. Полицейские выехали по указанному адресу и задержали 62-летнего горожанина, находящегося в состоянии алкогольного опьянения», - пояснили в ведомстве.

Выяснилось, что новокузнечанин вызвал скорую помощь из-за плохого самочувствия после употребления спиртных напитков. Медики приняли решение доставить пациента в больницу. По дороге дебошир начал ругаться с бригадой скорой помощи, а по прибытии в больницу несколько раз ударил фельдшера. В результате женщина получила ушибы различных частей тела.

В отношении дебошира составлен административный протокол по ст. 6.1.1 КоАП РФ «Побои». По решению суда ему назначено наказание в виде административного ареста на срок 13 суток.