Через несколько дней минимальный размер труда (МРОТ) увеличится сразу на 300 рублей и достигнет 7, 8 тысяч. Отметим, в рамках Трудового кодекса, ежемесячная зарплата сотрудника не может быть ниже этой планки.

Ранее мы сообщили, что за первый квартал 2017 года повысили прожиточный минимум до 9909 руб. (за четвёртый квартал 2016 эта сумма была меньше - 9 691 руб.)

Ещё в апреле этого года стало известно, что в российском правительстве хотят сравнять по размерам выплаты МРОТ и уровень прожиточного минимума.