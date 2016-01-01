В Новокузнецке заработал первый за Уралом завод по сжижению природного газа

На торжественное открытие завода по сжижению природного газа в Новокузнецк приехал и.о. губернатора Владимир Чернов.

Гендиректор ООО «Сибирь-Энерго» вложил в этот завод порядка миллиарда рублей, сообщает пресс-служба областной администрации. В основе производства заложен высокотехнологичный принцип смешения хладагентов (MRC-процесс), не имеющий аналогов в России.

Производительность первой очереди составляет 17,8 млн куб. м в год. При наличии рынка сбыта продукции компания планирует увеличить производительность завода до 84 млн куб. м в год.

Благодаря новому производству карьерную технику можно перевести на газомоторное топливо, что позволит сэкономить затраты, повысив производительность и снизив себестоимость топливно-энергетической составляющей. Помимо этого улучшится и экологическая обстановка – газ по сравнению с другим топливом выделяет в разы меньше вредных веществ в атмосферу.