Куда сходить на День города в Новокузнецке: подробная афиша

Праздничные мероприятия в Честь 399-летя Новокузнецка начнутся уже сегодня, 30 июня. Горожан приглашают на торжественное открытие обновленного памятника Маяковскому в 18 часов, а после можно посмотреть совершенно бесплатно советский фильм в кинотеатре «Октябрь».

Совсем вечером стоит поехать на вокзал, там восстановили легендарную фразу великого поэта – «Я знаю город будет…».

Основные торжества пройдут 1 июля. Вас ждёт увлекательное шествие, праздничный концерт и выступление Владимира Маркина и Сергея Скачкова (группа «Земляне»). А в 24 часа в небо взмоет салют.