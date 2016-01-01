В Кузбассе ожидаются грозы и град

Эксперты предупреждают, что на территории Кемеровской области в ближайшие дни ожидаются дожди, грозы, местами град и усиление ветра до 18 м/с.

При этом в регионе будет жарко - до +31°С.

Синоптики предупреждают, что в первые дни июля жара отступит, но вероятность гроз и ливневых дождей сохранится.

по Кемеровской области: Дата Температура воздуха, оС Ветер Явления погоды ночь (мин) день (макс) направление скорость, м/с 30.06 +12,+17 +21,+26, местами до +31 Юго-западный с переходом на северо-западный 4-9, местами порывы ночью 11-16, днем 13-18 Переменная облачность, ночью по южным районам, днем на большей части территории дожди, в горах местами сильные, грозы, местами град. Утром в отдельных районах туман 01.07 +14,+19 +25,+30 Северо-западный 5-10, местами порывы 15-20 В отдельных районах небольшие дожди, грозы, днем в предгорьях местами умеренные дожди 02.07 +11,+16 +20,+25 Западный 5-10, ночью местами 13-18, днем местами до 23 Небольшие, ночью местами умеренные дожди, грозы, при грозах местами сильные дожди

Управление по защите населения и территории Новокузнецка предупреждает:

Дляобеспечения безопасности в связи с грозами и усилением ветра, необходимо заблаговременно принять меры предосторожности:

- во время бури старайтесь без особой необходимости не выходить из помещений;

- закройте окна, двери, чердачные люки, укрепите предметы, находящиеся на балконах;

- не размещайте транспортные средства под одиноко стоящими деревьями, строительными лесами, рекламными стендами, линиями электропередач, рядом с мусорными баками;

- в помещениях не находитесь вблизи окон - во время бури расположенные рядом ветви деревьев и другие предметы могут выбить оконные рамы и вызвать травмы;

- во время грозыне укрывайтесь под отдельно стоящими деревьями, не подходите к опорам линий электропередач, держитесь подальше от металлических заборов и всего металлического.

novokuznetsk.su

Подписывайтесь на нас: