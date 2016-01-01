В Кузбассе ожидаются грозы и град

Эксперты предупреждают, что на территории Кемеровской области в ближайшие дни ожидаются дожди, грозы, местами град и усиление ветра до 18 м/с.
При этом в регионе будет жарко - до +31°С.
Синоптики предупреждают, что в первые дни июля жара отступит, но вероятность гроз и ливневых дождей сохранится.
|
по Кемеровской области:
|
Дата
|
Температура воздуха, оС
|
Ветер
|
Явления погоды
|
ночь (мин)
|
день (макс)
|
направление
|
скорость, м/с
|
30.06
|
+12,+17
|
+21,+26,
местами
до +31
|
Юго-западный
с переходом на северо-западный
|
4-9,
местами порывы
ночью 11-16,
днем 13-18
|
Переменная облачность, ночью по южным районам, днем на большей части территории дожди, в горах местами сильные, грозы, местами град. Утром в отдельных районах туман
|
01.07
|
+14,+19
|
+25,+30
|
Северо-западный
|
5-10,
местами
порывы 15-20
|
В отдельных районах небольшие дожди, грозы, днем в предгорьях местами умеренные дожди
|
02.07
|
+11,+16
|
+20,+25
|
Западный
|
5-10,
ночью местами
13-18, днем
местами
до 23
|
Небольшие, ночью местами умеренные дожди, грозы, при грозах местами сильные дожди
Управление по защите населения и территории Новокузнецка предупреждает:
Дляобеспечения безопасности в связи с грозами и усилением ветра, необходимо заблаговременно принять меры предосторожности:
- во время бури старайтесь без особой необходимости не выходить из помещений;
- закройте окна, двери, чердачные люки, укрепите предметы, находящиеся на балконах;
- не размещайте транспортные средства под одиноко стоящими деревьями, строительными лесами, рекламными стендами, линиями электропередач, рядом с мусорными баками;
- в помещениях не находитесь вблизи окон - во время бури расположенные рядом ветви деревьев и другие предметы могут выбить оконные рамы и вызвать травмы;
- во время грозыне укрывайтесь под отдельно стоящими деревьями, не подходите к опорам линий электропередач, держитесь подальше от металлических заборов и всего металлического.
novokuznetsk.su
Подписывайтесь на нас: