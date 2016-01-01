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Новость от 29 Июня 2017

В Кузбассе ожидаются грозы и град

Эксперты предупреждают, что на территории Кемеровской области в ближайшие дни ожидаются дожди, грозы, местами град и усиление ветра до 18 м/с.

При этом в регионе будет жарко  - до +31°С.

Синоптики предупреждают, что в первые дни июля жара отступит, но вероятность гроз и ливневых дождей сохранится.

 

по Кемеровской области:

Дата

Температура воздуха, оС

Ветер

Явления погоды

ночь (мин)

день (макс)

направление

скорость, м/с

30.06

+12,+17

+21,+26,

местами

до +31

Юго-западный

с переходом на северо-западный

4-9,

местами порывы

ночью 11-16,

днем 13-18

Переменная облачность, ночью по южным районам, днем на большей части территории дожди, в горах местами сильные, грозы, местами град. Утром в отдельных районах туман

01.07

+14,+19

+25,+30

Северо-западный

5-10,

местами

порывы 15-20

В отдельных районах небольшие дожди, грозы, днем в предгорьях местами умеренные дожди

02.07

+11,+16

+20,+25

Западный

5-10,

ночью местами

13-18, днем

местами

до 23

Небольшие, ночью местами умеренные дожди, грозы, при грозах местами сильные дожди

 

Управление по защите населения и территории Новокузнецка предупреждает:

Дляобеспечения безопасности в связи с грозами и усилением ветра, необходимо заблаговременно принять меры предосторожности:

-       во время бури старайтесь без особой необходимости не выходить из помещений;

-       закройте окна, двери, чердачные люки, укрепите предметы, находящиеся на балконах;

-       не размещайте транспортные средства под одиноко стоящими деревьями, строительными лесами, рекламными стендами, линиями электропередач, рядом с мусорными баками;

-       в помещениях не находитесь вблизи окон - во время бури расположенные рядом ветви деревьев и другие предметы могут выбить оконные рамы и вызвать травмы;

-       во время грозыне укрывайтесь под отдельно стоящими деревьями, не подходите к опорам линий электропередач, держитесь подальше от металлических заборов и всего металлического.

 

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