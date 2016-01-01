На одном из мостов Новокузнецка образовался провал

Новокузнечане сообщают, что мост на проспекте Металлургов, около площади Маяковского стремительно разрушается.

Прямо на проезжей части образовался провал. Уже несколько дней около него стоит деревянное ограждение, но никаких попыток «залатать» дыру не предпринимается.

Напомним, замглавы по строительству Виталий Солоненко обещал к 400-летию Новокузнецка отремонтировать площадь вокруг памятника Маяковскому, территорию перед кинотеатром «Октябрь» и мост.

Мэр Сергей Кузнецов заявлял, что сейчас разрабатывается общий проект реконструкции всего проспекта Металлургов.

«Нам надо ремонтировать проспект Металлургов, без этого не обойтись. Но он изобилует всяческими сетями коммуникаций и инфраструктурой. Без проекта я что-то делать не рискну, надо быть просто идиотом, чтобы зайти и делать что-то без проекта. Предпроект реконструкции проспекта Металлургов будет готов уже этой зимой», - заявил Сергей Кузнецов в начале июня.

Все работы ещё в стадии разработки, а мост на Металлургов уже вызывает опасения – огромные трещины, покосившиеся фонари, а теперь и провал прямо на проезжей части.

Отметим, ежегодно на реконструкцию мостов выделяется 13 млн рублей, но ремонт производится исходя из заранее прописанного плана и в нём ничего не говорилось о реконструкции мостового сооружения около кинотеатра «Октябрь».