ВЦИОМ: Россияне живут впроголодь

По информации ВЦИОМа, россияне постоянно испытывают финансовые трудности. За последний год потребительские возможности снизились и до восстановления ещё далеко.

За май доля россиян, которым едва хватает денег на еду и одежду достигла 39% (54% среди людей пенсионного возраста, 46% среди жителей сельской местности).

При том десятая часть респондентов призналась, что им не хватает денег даже на покупку продуктов, а 29% пожаловались, что средств не хватает на одежду.

Более 40% россиян сообщили, что им хватает на еду и одежду, но чтобы купить крупную бытовую технику и мебель, нужно копить. Позволить себе большее могут только 17% опрошенных.

Опрос проводился 25-29 мая среди 1600 человек.

Напомним, в июле вырастут тарифы ЖКХ. На фоне этого в Новокузнецке сразу на 7 рублей повысят плату за проезд.