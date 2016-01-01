Новокузнечанам предлагают в День города выиграть гироскутер

1 июля Новокузнецк отметит 399-ю годовщину со дня основания. В этот день в городе пройдут различные мероприятия.

На интерактивной площадке от МТС на улице Кирова с 12:00 до 18:00 все желающие смогут прокатиться на гироскутере, пополнить свою электронную библиотеку новыми книгами, а также поучаствовать в самых увлекательных розыгрышах ценных призов от компании.

Главный приз - гироскутер.

Выиграть модное средство передвижения, о котором сегодня мечтает каждый ребёнок, заглядываются подростки, да и взрослые, чего таить, подумывают, можно будет очень просто:

Прийти на площадку МТС на улице Кирова (напротив бывшего магазина "Орбита")

Сделать фото на фоне плаката акции

Опубликовать снимок с хештегом #сМТСкачайлегко на своей странице во «ВКонтакте»

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Дождаться розыгрыша

Розыгрыш гироскутера и других ценных призов от МТС пройдёт в режиме онлайн 5 июля в 15:00.

На интерактивной площадке МТС докажут, что с тарифом Smart mini качать действительно легко. Здесь же можно будет стать абонентом МТС и бесплатно (при наличии паспорта) подключиться к тарифу Smart mini и получить 3 ГБ интернета в месяц всего за семь рублей в сутки.



Подробная программа и условия розыгрыша гироскутера – по ссылке.