Сколько будем платить за коммунальные услуги в Новокузнецке с 1 июля 2017 года

Уже завтра все коммунальные услуги в Новокузнецке станут дороже.
Холодная вода: было 18,35 руб./ куб. м., стало с 01.07.2017 19,51 руб./ куб. м.
Водоотведение - было 12,35 руб./ куб. м., стало с 01.07.2017 13,13 руб./ куб. м.
Горячая вода - было 53,80 руб./ куб. м., стало с 01.07.2017 57,19 руб./ куб. м.
С отоплением не всё так просто
При наличии приборов учёта тепловой энергии:
было до 30.06.2017
руб./Гкал
825,41
с 01.07.2017
руб./Гкал
877,41
При отсутствии приборов учёта тепловой энергии
|Было до 30.06.2017
|Стало с 01.07.2017
При нормативе потребления коммунальной услуги для категории многоквартирных домов, в т.ч. общежитий квартирного, секционного и коридорного типа, жилых домов строительным объемом менее 5000 м3
руб./Гкал
656,09
|697,42
При нормативе потребления коммунальной услуги для категории многоквартирных домов, в т.ч. общежитий квартирного, секционного и коридорного типа, жилых домов строительным объемом от 5000 м3 до 10000 м3
руб./Гкал
788,75
|838,44
При нормативе потребления коммунальной услуги для категории многоквартирных домов, в т.ч. общежитий квартирного, секционного и коридорного типа, жилых домов строительным объемом от 10000 м3
руб./Гкал
912,94
|970,46
Таким образом, жители соседних домов при отсутствии общедомового прибора учёта тепла могут платить совершенно разные суммы за отопление одного квадратного метра площади своей квартиры.
Добавим, это размер платы горожан за коммунальные услуги, часть тарифа продолжает компенсировать городской бюджет.
novokuznetsk.su
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