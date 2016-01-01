В центре Новокузнецка перекроют движение

Уже сегодня начнутся праздничные мероприятия в честь 399-летия Новокузнецка.
В связи с этим 30 июня и 1 июля в городе будет произведена реорганизация дорожного движения – некоторые дороги будут полностью перекрыты, изменят и движение автобусных маршрутов.
Также после салюта, который состоится 1 июля в 24 часа, общественный транспорт развезёт горожан по домам.
30 июня в связи с открытием знаменитой строки из стихотворения В.В.Маяковского к 399-летию Новокузнецка, на привокзальной площади будет временно ограничено движение.
С 22.00 до 23.30 горэлектротранспорт не будет ходить по пр. Курако, пр. Металлургов, пр. Бардина, ул.Транспортная, На время проведения праздничных мероприятий движение трамваев и троллейбусов будет организованно следующим образом:
Трамвайные маршруты:
№№ 5, 5а – по временному маршруту «КМК – Октябрьский – Транспортная»;
№№ 6, 8 по временному маршруту «Собор Рождества Христова – Транспортная».
Троллейбусные маршруты:
№№ 3, 6 по временному маршруту «Левый берег – Дворец спорта – Левый берег»;
№ 6а по маршруту № 5 «Левый берег – Ярославская»;
№ 7 по временному маршруту «Стройбаза – КМК»;
№ 1 по временному маршруту «Ярославская – Строителей – ГИБДД – Левый берег – Сити Молл – пр. Октябрьский».
На время проведения праздничных мероприятий будет временное ограничение движения транспортных средств на участках автомобильных дорог:
– с 04.00ч до 19.00ч по ул. Кирова от дома №55 до дома №103 (Сити Молл – Левый берег);
– с 10.00ч до 12.30ч по ул. Тореза от дома №22В до пересечения с ул. Климасенко (Дворец металлургов – Детская поликлиника) и ул.40 лет ВЛКСМ от пересечения с ул. Климасенко до пересечения с пр. Советской Армии (Стадион (нижняя) – Березка (нижняя)).
Движение пассажирского транспорта будет организованно следующим образом:
Закрытие ул.Кирова
Автобусные маршруты:
№№ 5, 5к, 21, 56, 61, 61а от Левого берега по пр.Дружбы, ул.Кутузова, ул.Циолковского, ул.Транспортная на Вокзал;
№№ 164, 168, 169 от Левого берега по ул.Транспортная на Вокзал;
№№ 70, 88, 94 от Левого берега по пр.Дружбы, пр.Октябрьский, пр.Бардина и далее по маршрутам;
№ 26,345 от Левого берега по пр. Дружбы, пр.Октябрьский на пр.Кирова и далее по маршрутам;
№№ 58а, 94а от Левого берега по ул.Запорожская, ул.Франкфурта, ул.Тольятти, ул.Ермакова и далее по маршрутам;
№№ 14, 47, 47а от Левого берега по ул.Запорожская, ул.Франкфурта, ул.Тольятти, ул.Ермакова, ул.Павловского, ул.Ноградская и далее по маршрутам;
Троллейбусные маршруты:
№ 6а по временному маршруту «пр. Октябрьский – пр. Строителей - ул. Ярославская»;
№№ 5,6 по временному маршруту «Универбыт – ГИБДД - ул. Ярославская»;
№3 перераспределен на маршрут №7 «пр. Октябрьский – Стройбаза».
Закрытие ул.М.Тореза, ул. 40 лет ВЛКСМ:
Автобусные маршруты:
№ 35 по временной схеме движения «Авторынок – Ярославская» (с Заводского шоссе по ул.40 лет ВЛКСМ до остановки «Ярославская»);
№ 11 по временной схеме движения «18 квартал – Стадион – 18 квартал»;
№ 11к – закрыт;
Трамвайный маршрут
№10 по временной схеме движения «Депо №2 - ст. Восточная».
Движение транспорта по окончанию фейерверка.
По окончании фейерверка с 00.15 часов горожан будут ожидать социальные и частные автобусы, трамваи и троллейбусы.
Социальный транспорт:
в районе остановки «Универбыт»(в сторону Левого берега)
автобусы следующих маршрутов: № 61а - 2 ед. (время отправления 00.20; 00.40), № 5- 2 ед. (время отправления 00.20; 00.40);
остановка «Универбыт» (в сторону Вокзала) по 1 ед. автобусов маршрутов №№ 57, 64б;
остановка «пр. Кузнецкстроевский» (в сторону «Лидера») по 1 ед. автобусов следующих маршрутов: №№ 71, 81, 86;
остановка «Универбыт» (в сторону «пр. Кузнецкстроевский) один вагон трамвайного маршрута № 5а (время отправления 00.30);
остановка «пр. Кузнецкстроевский» (в сторону «Комсомольской пл.») два вагона трамвайного маршрута № 2 (время отправления 00.20; 00.30); один вагон маршрута № 9 время отправления 00.25; один вагон маршрута № 5 время отправления в 00.20; остановка «Спортсмен» (в сторону Вокзала) 2 троллейбуса маршрута № 1 (время отправления 00.20; 00.30); остановка «Левый берег» 1 троллейбус № 3 (время отправления 00.20).
Автобусы индивидуальных предпринимателей (с 00.15): остановка «Универбыт» (в сторону Вокзала): по 5 ед. следующих маршрутов №№15, 35, 35а, 90; остановка «Сити Молл» (в сторону Левого Берега): по 5 ед. следующих маршрутов №№ 5, 29, 52, 88; (в сторону Вокзала) по 5 ед. следующих маршрутов №№ 14, 70, 94; остановка «гостиница Новокузнецкая»: (в сторону Универбыта) по 5 ед. следующих маршрутов №№ 47а, 61, 345.
novokuznetsk.su
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