В центре Новокузнецка перекроют движение

Уже сегодня начнутся праздничные мероприятия в честь 399-летия Новокузнецка.

В связи с этим 30 июня и 1 июля в городе будет произведена реорганизация дорожного движения – некоторые дороги будут полностью перекрыты, изменят и движение автобусных маршрутов.

Также после салюта, который состоится 1 июля в 24 часа, общественный транспорт развезёт горожан по домам.