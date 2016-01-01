В Новокузнецке отреставрируют уникальный дом

К 400-летию Новокузнецка планируют восстановить дом №4 на Пионерском проспекте. Здание было построено ещё в середине прошлого века, когда господствовал сталинский ампир. Раньше дом служил общежитием для рабочей молодежи. А сегодня официально признан объектом культурного наследия.

Специально для исследования фасада многоэтажки и проектирования чертежа в город приехали реставраторы-архитекторы из Томска. Они досконально изучили здание и пришли к выводу, что этот дом является уникальной находкой.

«В Новокузнецке подобного нет и судя по отзывам специалистов, нет подобного в Сибири. Этот дом уникальный», - рассказал ТВН руководитель агентства развития «Соцгород» Павел Клепиков.

Планируется восстановить не только фасад здания, но и отреставрировать скульптуры советских времён, которые находятся во дворе дома.

Павел Клепиков, выступая на круглом столе «По SUществу», неоднократно подчёркивал, что в Новокузнецке много уникальной архитектуры, которой стоит гордиться.