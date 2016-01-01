Глава Сбербанка рассказал о грядущих сокращениях тысяч сотрудников

Как заявил накануне глава Сбербанка Герман Греф, в ближайшее время планируется сократить количество бухгалтеров в штате в 3 раза (с 33 тыс. до 500 человек), под сокращения попадут и андеррайтеры – за три года планируют сократить штат с 4,5 тыс. до 1,5 тыс. человек, сообщает Интерфакс.

Руководство крупнейшего финансового учреждения страны планирует к 2025 году сократить общее число сотрудников в два раза. Сейчас в Сбербанке работает 330 тыс. сотрудников.

Как отметил Герман Греф, сокращение штата связано с переводом услуг в цифровую сферу.

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