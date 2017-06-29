Глава Сбербанка рассказал о скором вымирании медицинских вузов в России

Глава Сбербанка Герман Греф, выступая в Президентском центре Б. Н. Ельцина в Екатеринбурге, рассказал о скором вымирании медицинских вузов в России. По его мнению, те вузы, которые курирует министерство здравоохранения, в ближайшее время вымрут из-за отсутствия в них комплексного подхода к образованию.

«Сейчас ключевой тренд – это медицина. В этой сфере год за годом будут всё больше использовать данные в медицине. Грядёт использование больших данных. Смогут ли выжить медицинские вузы, находящиеся под министерством здравоохранения? Очевидно, нет», - заявил он, читая лекцию «Новые технологические тренды и модели эффективного менеджмента».

Герман Греф отметил, что в мире почти не осталось медвузов и человечеству стоит над этим задуматься. Он привёл в пример Англию, в которой восемь медицинских вузов со временем превратились в факультеты крупных университетов, передаёт rns