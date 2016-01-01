В Кузбассе вымирает село

Жители села Тунда Ижморского района бьют тревогу – их обрекли на вымирание. Как сообщает Вести-42, в этом населённом пункте не больше 10 дворов, нет магазинов и аптек, вдобавок начались проблемы с водой.
Кузбассовцы боятся, что если начнётся пожар, то тушить его будет нечем. Воды не хватает даже на бытовые нужды.
Но местные власти не видят проблемы, обвиняя местных жителей в нежелании закрывать колонки.
Отметим, в основном в деревне живут пенсионеры и инвалиды.
Ранее мы рассказали печальную историю о вымирании деревни Усть-Нарык.
novokuznetsk.su
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