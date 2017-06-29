Курильщикам ещё больше усложнят жизнь

В Госдуме рассматривают новые ограничения для курильщиков, сообщает Российская газета. Если законопроект одобрят, то курить запретят не только в лифтах и помещениях общего пользования, но на открытом воздухе (на расстоянии менее чем 10 метров) от входов в подъезды многоквартирных домов. Тем самым новый закон защищает детей и некурящих россиян, которые живут на первых этажах.

Напомним, в России уже несколько лет работает антитабачный закон, который сильно усложнил жизнь курильщикам - уже сейчас запрещено "дымить" на лестничных площадках в домах, в подъездах и подвалах, возле входов в аэропорты, вокзалы и станции метро. Кроме этого, цены на сигареты выросли в несколько раз.