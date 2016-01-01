В Новокузнецке ничего не происходит – эксперты площадки "По SUществу" опровергают стереотип

Через год Новокузнецк отметит своё 400-летие, на которое он уже взял курс - проходят большие и целая череда маленьких мероприятий, которые делают нашу жизнь нескучной. Хотя порой от горожан приходится слышать: в городе ничего не происходит. Мы пригласили на очередной круглый стол нашей дискуссионной площадки “По SUществу”, организованной совместно с "Сибирской генерирующей компанией", организаторов и идейных вдохновителей проектов, создающих имидж современного Новокузнецка, чтобы разобраться, так ли это.

Эксперт дискуссионной площадки “По SUществу” руководитель проекта "НК-400" Владимир Черепанов рассказал, как родилась идея праздничного стиля “Новокузнецк-400”.

“Идея фирменного стиля 400-летия Новокузнецка родилась три года назад. Мы постепенно пошагово отстаивали её, она нравилась, и сейчас, мы видим, что не зря. Я чувствую внутреннюю энергию проекта, мы ожидали, что нас будут троллить, что будут склонять, такое, как правило, происходит, когда появляется что-то новое. Может быть, плохо, что такого не произошло, потому что я больше люблю скандалы. Этот фирменный стиль с одной стороны, по сути, стал стандартом городского оформления, а с другой - это образовательный проект нового типа. К сожалению, тех знаний об истории города, которые сегодня есть и у взрослых, и у детей, на мой взгляд, недостаточно, чтобы называть себя жителем города. Например, мы спрашивали у детей во время одной из лекций, кого они знают, из исторических личностей города - не был назван никто. Этот пробел нужно восполнять”, - отметил Владимир Черепанов.

Эксперт дискуссионной площадки “По SUществу” главный специалист комитета по делам молодёжи администрации Новокузнецка Мария Тихоновская рассказала о работе волонтёрского корпуса города. Сегодня в основном это школьники и студенты, но есть и “серебряные волонтёры” - те люди, кто уже вышел на пенсию, но хочет быть полезным для города.

“Одна из основных целей добровольческого движения - воспитание подрастающего поколения, единого духа, любви к своему городу. И мы, конечно же, заинтересованы, чтобы молодёжь оставалась в городе и развивала его, реализовывала себя”, - отметила Мария Тихоновская.

По словам Марии, волонтёры горят желанием помочь в организации и проведении мероприятий к 400-летию города. Одно из таких мероприятий прошло 27 мая.

“В день старта празднования 400-летия на театральной площади собралось 150 ребят, и та безумная энергия, которая была в тот день внутри мероприятия, это просто неописуемо. В ближайший год нас ожидает жаркая пора, но волонтёры уже сегодня интересуются, когда и где будут мероприятия, где может понадобиться их помощь. Другим словом, все ребята готовы помочь в организации праздника”, - подчеркнула Мария Тихоновская.

Эксперт дискуссионной площадки “По SUществу” руководитель PR-агентства “Крылья” Елена Дядькина рассказала о фестивале “Город кузнецов” и акции “Потрогай грузовик”. Эти мероприятия проходят уже не один год и полюбились горожанам. Например, акцию “Потрогай грузовик” организаторы между собой называют “день пап”, потому что на этот семейный праздник обычно приходят со своими детьми отцы, которые, по словам Елены Дядькиной, получают не меньшее удовольствие от мероприятия, чем ребёнок.

В День города "Крылья" приглашают новокузнечан на фестиваль "Город кузнецов".

"Наш город пошёл от кузнецов-шорцев, на гербе - кузница, а в нашем регионе всё завязано на металлургии и железе. Поэтому возникла идея создать фестиваль “Город кузнецов”. На первом участники выковали знак, на котором было написано “Новокузнецк - город кузнецов”, который мы хотели подарить городу и разместить на фасаде одного из домов рядом с администрацией. Прошёл год, к сожалению, председатель жюри, главный художник города Илья Храбрый не смог согласовать его установку. Но идея что-то сделать для города жива. В следующем году мы хотим пригласить мастеров кузнечного дела из других городов, в том числе из Союза кузнецов России, Мы подготовили для города проект создания в Новокузнецке парка кованых скульптур, который бы каждый год мог пополняться различными экспонатами. Ежегодно кузнецы создают работы в рамках фестиваля, у них могут оставаться заказы, которые по разным причинам не забрал заказчик, или просто они делают что-то для души. Отдельные объекты уже есть в городе, но здесь появилась бы площадка, которая могла бы стать ещё одним знаковым и интересным местом. У властей есть заинтересованность в этом, но пока окончательное решение не принято", - отметила Елена Дядькина.

Директор фестиваля “Арт-базар” Ирина Соловьёва рассказала о своих проектах.

“Проекту “Арт-базар” в этом году будет восемь лет. Сегодня мы его проводим два раза в год, но акценты в организации мероприятий сегодня сместились на другие форматы. Например, мне сегодня интересны разные виды - фестиваль еды, конкурс предпринимателей, детский проект. В День города мы проводим семейный фестиваль “У гостиницы”, затем к Дню металлургов совместный фестиваль с Евразом и сразу после него - грандиозное файер-шоу с компанией СГК 15 июля на площади торжеств, который станет яркой финальной точкой “Недели уличного искусства”, - рассказала Ирина Соловьёва.

Один из организаторов “Недели уличного искусства” Юлия Шайдулина рассказала, что это мероприятие впервые в нашем городе прошло в 2014 году.

“Новокузнецкий граффити-художник Иван Таматов захотел, чтобы в нашем городе появился такой фестиваль, куда бы приезжали ребята из разных городов и стран, делились опытом, общались, дарили бы городу отличные рисунки и арт-объекты. Захотел и сделал. На второй год к нему присоединилась я, а теперь мы проводим фестиваль вместе с компанией СГК”, - рассказала Юлия.

Несколько арт-объектов особенно полюбились новокузнечанам. Например, десятиметровый портрет Владимира Маяковского, который нарисовал уральский райтер Илья Мозги, так вписался в атмосферу соцгорода, что кажется, что он был всегда. В прошлом году на стене технологического здания появился портрет Фёдора Достоевского, в этом - фасад жилого дома по Кирова, 28 украсит портрет Ивана Бардина.

Помимо граффити-художников на “Неделю уличного искусства” каждый год в Новокузнецк приезжают мастера других направлений хип-хоп культуры из разных городов и стран.

Руководитель волонтёрского движения больничных клоунов “Мастерская улыбок” Елена Одинцова рассказала о своей деятельности. Сегодня волонтёры “Мастерской” дают представления для детей из онкологического отделения детской больницы №4.

“Нас не так много - всего девять девушек. Все мы люди работающие, поэтому можем посещать ребят только по выходным. К сожалению, каждую неделю приходить у нас не получается, но мы стараемся. Наша “Мастерская улыбок” работает с 2015 года, мы стараемся посещать различные мастер-классы и семинары, проходить тренинги. Сегодня в мечтах когда-нибудь организовать и провести в Новокузнецке интеграционный праздник для детей-инвалидов”, - рассказала Елена Одинцова.

Эксперты круглого стола сошлись во мнении, что всем организаторам мероприятий и проектов было бы полезно объединить усилия на подготовку к 400-летию Новокузнецка.