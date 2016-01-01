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Новость от 1 Июля 2017

В России заработает единый телефон справочной службы

В России создадут единую базу справочной службы по аналогу единого телефона «Безопасный город». Сейчас россиянин из любого региона может позвонить по телефону 112 и обратиться за экстренной помощью. Минкомсвязи подготовило приказ о выделении похожего короткого номера справочной службе  – 122.

По этому телефону будет доступна региональная информационно-справочная служба. Пока в таком режиме работают только несколько номеров – 112,101, 102, 103 и 104, сообщает газета Известия.

Когда можно будет воспользоваться новым единым телефоном – не уточняется.

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