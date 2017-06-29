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Новость от 30 Июня 2017

Медведев рассказал о дефиците бюджета в 1,5 трлн рублей в 2018 году

По словам премьера Дмитрия Медведева, в следующем году в российской казне  будет дефицит в 1,5 трлн рублей, что составляет 1,6 от ВВП.

Ожидается, что в 2018 году бюджет РФ получит порядка 14,7 трлн рублей, а расходы будут на уровне - 16,2 трлн рублей, передаёт РИА Новости.

«В прошлом году дефицит был больше – почти 3 трлн рублей практически. Поэтому не всё так критично, но Минфин продолжит работу по снижению бюджетного дефицита»,  - заявил премьер-министр на заседании правительства.

Ранее мы сообщили, что Дмитрий Медведев подписал документ о повышении прожиточного минимума.
 

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