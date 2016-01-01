Клещи атакуют кузбассовцев

В Кузбассе замечен рост активности клещей. По информации областного Роспотребнадзора (от 22 июня), с жалобами на присасывание клещей обратилось почти 27 тыс. человек с начала сезона. Из этого числа больше 5 тыс. – дети до 17 лет. Эти показатели выше на 13,5 % по сравнению с 2016-ым (23,6 тыс. чел. из них 4, 5тыс. - дети).
Клещи чаще всего кусают жителей Гурьевска (1696,2 на 100 тыс. населения). Сложная ситуация сложилась также в Крапивинском, Тисульском, Топкинском, Тяжинском районах.
Почти 6 тысяч клещей, снятых с пострадавших, исследованы в лабораториях. Каждый 13-й оказался носителем вируса клещевого энцефалита (7,2%), каждый четвертый – боррелиоза (27,3%).
Для справки:
Клещевой вирусный энцефалит – природно-очаговое заболевание с преимущественным поражением центральной нервной системы. Вирусом поражаются оболочки, серое и белое вещество головного мозга, периферические нервы.
Основным резервуаром вируса в природе являются иксодовые клещи. Вирус сохраняется в течение всей жизни клеща, передаётся от поколения к поколению. Человеку вирус передаётся при присасывании инфицированного клеща, при его раздавливании, при употреблении в пищу заражённого вирусом сырого молока коров и коз.
Дополнительным природным резервуаром вируса служат прокормители инфицированных клещей: грызуны, дикие и домашние животные, птицы. Инкубационный период при клещевом энцефалите (от момента заражения до появления первых симптомов заболевания) составляет в среднем 1-2 недели. Болезнь начинается остро, с озноба и повышения температуры тела до 38-40 градусов. Основные клинические признаки: головная боль, слабость, тошнота, боли в глазах, светобоязнь.
Иксодовый клещевой боррелиоз – системное инфекционное заболевание. Инкубационный период колеблется от 1 до 30 дней. Характерно подострое начало заболевания с появления болезненности, зуда, отека и покраснения в месте присасывания клеща. Больные отмечают умеренную головную боль, слабость, повышенную температуру тела. Может появляться характерная эритема кожи, которая постепенно увеличивается в размерах, достигая диаметра от 3 до 68 см. Характерными клиническими проявлениями иксодового боррелиоза являются: поражения кожи, нервной и сердечно-сосудистой систем, опорно-двигательного аппарата.
novokuznetsk.su
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