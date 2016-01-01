Клещи атакуют кузбассовцев

В Кузбассе замечен рост активности клещей. По информации областного Роспотребнадзора (от 22 июня), с жалобами на присасывание клещей обратилось почти 27 тыс. человек с начала сезона. Из этого числа больше 5 тыс. – дети до 17 лет. Эти показатели выше на 13,5 % по сравнению с 2016-ым (23,6 тыс. чел. из них 4, 5тыс. - дети).

Клещи чаще всего кусают жителей Гурьевска (1696,2 на 100 тыс. населения). Сложная ситуация сложилась также в Крапивинском, Тисульском, Топкинском, Тяжинском районах.

Почти 6 тысяч клещей, снятых с пострадавших, исследованы в лабораториях. Каждый 13-й оказался носителем вируса клещевого энцефалита (7,2%), каждый четвертый – боррелиоза (27,3%).