В России определён размер пенсий в 2018 году

Как сообщили в Пенсионном фонде России, в 2018 году пенсии неработающих граждан планируют проиндексировать на 3,8%. Повышение намечено на 1 февраля.

При этом цена пенсионного балла вырастет с 78,58 рубля до 81,57 рубля. Как уточняет Российская газета, доходы фонда достигнут 8,4 трлн рублей.

Эксперты отмечают, что в последующие годы (2019 и 2020) планируется индексировать пенсии на 4%.

Ранее мы сообщили, что чиновники придумали новый способ заставить людей копить на пенсии.