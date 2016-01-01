В Кузбассе вырастет зарплата и появятся новые рабочие места

Замгубернатора Кузбасса по экономическому развитию Денис Шамгунов рассказал о развитии области до 2020 года. Ожидается, что в ближайшие годы регион будет стабильно развиваться.

Региональные власти рассчитывают на рост валового регионального продукта (ВРП) на 2,5-2,7% (вместо 2% ожидаемого роста ВВП по стране). Кроме этого, инфляция до конца года не превысит 4%.

Вдобавок областные власти рассчитывают на рост зарплат на 5,5% (до 31, 78 тыс. руб.) и реальных доходов на 1,5%. По итогам 2017 года прогнозируется и рост оборота розничной торговли и объема платных услуг — на 0,1% и 1,1%.

До 2020 года в Кузбассе планируют ввести в строй 12 новых угольных предприятий — 6 разрезов, 3 шахты и 3 обогатительные фабрики. Благодаря новым предприятиям появится 5,7 тыс. новых рабочих мест, сообщает Коммерсант.