Стоит ли новокузнечанам ожидать роста стоимости проезда в муниципальном транспорте

В Новокузнецке с 15 июля вырастет стоимость проезда – с 18 до 25 рублей, владельцы карточек будут платить чуть меньше – 22 рубля.

Такое резкое повышение сильно отразится на семейном бюджете большинства горожан. Поэтому в городской администрации приняли решение не повышать стоимость проезда в муниципальном транспорте до конца 2017 года, сообщает ВашГород.ру.

В связи с увеличением пассажиропотока добавят единицы транспорта и продлят муниципальные маршруты.

Эти меры потребуют дополнительного финансирования, поэтому мэр Новокузнецка дал поручение найти дополнительные источники дохода.

Отметим, депутат городского совета Сергей Мартюшов уверен, что такой резкий скачок вызван нерасторопными действиями чиновников по внедрению транспортной карты для льготников, которую в Новокузнецке должны были ввести в оборот ещё в мае.