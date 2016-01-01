Более тысячи полицейских будут охранять порядок в Новокузнецке

Завтра, 1 июля, в разных районах Новокузнецка пройдут торжественные мероприятия в честь Дня города. Для обеспечения безопасности горожан в этот день будут задействованы более 1 000 полицейских.
«Помогать сотрудникам полиции будут общественники – дружинники, казаки и представители частных охранных организаций, а также бойцы Росгвардии», - сообщили в пресс-службе УМВД Новокузнецка.
Все площадки, где запланированы массовые мероприятия, будут тщательно обследованы и взяты под охрану, к тому же установят металлические ограждения.
Кроме этого, на массовые мероприятия запретят вход со спиртными напитками, пивом и безалкогольными напитками в стеклянной таре. Маршруты нарядов патрульно-постовой службы полиции будут приближены к местам проведения массовых торжеств.
Напоминаем, на время проведения праздничных мероприятий будет временное ограничение движения транспортных средств на участках автомобильных дорог:
– с 04.00ч до 19.00ч по ул. Кирова от дома №55 до дома №103 (Сити Молл – Левый берег);
– с 10.00ч до 12.30ч по ул. Тореза от дома №22В до пересечения с ул. Климасенко (Дворец металлургов – Детская поликлиника) и ул.40 лет ВЛКСМ от пересечения с ул. Климасенко до пересечения с пр. Советской Армии (Стадион (нижняя) – Березка (нижняя)).
novokuznetsk.su
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