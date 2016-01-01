Более тысячи полицейских будут охранять порядок в Новокузнецке

Завтра, 1 июля, в разных районах Новокузнецка пройдут торжественные мероприятия в честь Дня города. Для обеспечения безопасности горожан в этот день будут задействованы более 1 000 полицейских.

«Помогать сотрудникам полиции будут общественники – дружинники, казаки и представители частных охранных организаций, а также бойцы Росгвардии», - сообщили в пресс-службе УМВД Новокузнецка.

Все площадки, где запланированы массовые мероприятия, будут тщательно обследованы и взяты под охрану, к тому же установят металлические ограждения.

Кроме этого, на массовые мероприятия запретят вход со спиртными напитками, пивом и безалкогольными напитками в стеклянной таре. Маршруты нарядов патрульно-постовой службы полиции будут приближены к местам проведения массовых торжеств.