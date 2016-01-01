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Новость от 30 Июня 2017

Good Line на День города подарит новокузнечанам HD-каналы

Компания «Good Line» подготовила подарок жителям Новокузнецка к 399-му Дню рождения города. Все пользователи «Большого ТВ» смогут получить пакет HD-каналов на выбор.

Для этого с 1 по 14 июля приходите в центр обслуживания в Новокузнецке на проспекте Строителей.

— Выбирайте любой из пакетов: «Детский HD», «Прогрессивный HD», «Кинозал HD», «Большой спорт HD» и «Медленное ТВ».

— Смотрите бесплатно любимые каналы весь июль!

Ещё нет «Большого ТВ»? Оставляйте заявку на подключение прямо в центре обслуживания и выбирайте бесплатный пакет каналов!

На правах рекламы.


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