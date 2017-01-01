Лига ЮНПРЕСС: Про погребение печатных изданий

В Новокузнецке завершается очередной сезон городской лиги ЮНПРЕСС, где редакторы школьных газет оттачивают своё мастерство и встречаются с журналистами и известными людьми города. Член школы юнкоров Сергей Устинов прислал в редакцию материал о встрече с редактором novokuznetsk.su Иваном Путиловым.

"В Доме творческих союзов прошла встреча акулят пера из городской лиги ЮНПРЕСС с редактором электронной газеты Novokuznetsk.su Иваном Путиловым. Чем могла бы зацепить читателя эта новость? В такую жару все рвут когти на речку, на пляже загорать хотят, а ребята совершенно разного возраста, подобно губкам, впитывают и перенимают опыт, учатся у старших коллег по цеху. Как говорит Иван Путилов: «Человеку необходимо постоянное развитие».

Ребята не только слушают, самое главное - они слышат и переваривают информацию, что не может не радовать! Возможно, кто-то из них не свяжет свою жизнь с работой в СМИ, но знания, полученные от ведущего журналиста города, могут пригодиться во всех сферах жизни. Главные вопросы, которые интересовали юных корреспондентов: «Что же будет с печатными изданиями? Неужели интернет, соцсети и медиаиндустрия вытеснят один из самых древнейших форматов СМИ?», требовали особого внимания.

Действительно, эта проблема волнует не только акулят пера, но и уже опытных журналистов. С появлением интернета доступ к информации стал проще, но люди предпочитают читать заметки про очередную трагедию или ЧП в городе, ведь сводки о происшествиях и криминал по непонятным причинам наиболее популярны, отмечает редактор сайта Novokuznetsk.su.

«С появлением интернет-СМИ газеты постоянно хоронят, но не думаю, что они исчезнут совсем. В ближайшие 20-30 лет точно», - отмечает Иван Путилов.

Посмотрим на проблему с другой стороны. Ритм жизни с каждым днём ускоряется всё больше и больше, достаток времени – эксклюзив для городского жителя. Сложно спокойно сесть и расслабиться, перелистывая страницы любимого издания. А прочесть краткий и информационный материал – проще простого!

Теперь появилась возможность общаться с читателем и совершенствоваться в правильном русле. Газеты – не пережиток прошлого, они развиваются и постепенно видоизменяются. В интернете огромное количество информации, которая только засоряет и захламляет голову человека.

«Читателям нужна конкретика и подробности. Сегодня мы добились определённых высот, заслужили доверие читателя и теперь главная задача нашего издания - не опускать планку», - говорит Иван Путилов, завершая встречу с юными корреспондентами.

Уйдут ли в прошлое газеты, как будет развиваться мировая журналистика покажет время, и во многом от акулят пера всего мира, России и в частности Новокузнецка зависит развитие средств массовой информации.