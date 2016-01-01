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Новость от 30 Июня 2017

Мэр Новокузнецка открыл отреставрированный памятник Маяковскому

Сегодня, 30 июня, в торжественной обстановке мэр Новокузнецка открыл отреставрированный памятник Маяковскому. Сергей Кузнецов поздравил присутствующих с наступающим 399-летим города и рассказал, почему так долго главный символ города был в запустении.

«Памятник Маяковскому является объектом культурного наследия, поэтому только год мы согласовывали различные документы. Сейчас памятник полностью восстановлен.  Владимир Табачников помог поменять облицовку и укрепить фундамент», - рассказал глава города.

В честь открытия памятника рядом устроили танцплощадку для пожилых людей и организовали сеанс одновременной игры в шахматы.

А чуть позже, в 20 часов, в кинотеатре «Октябрь» бесплатно покажут любимое советское кино: «Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещён».

Напомним, ранее городские власти обещали отремонтировать легендарный памятник к 27 мая. Но тогда рабочие не успели закончить реконструкцию.

novokuznetsk.su

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