В Новокузнецке открыли новый арт-объект

Сегодня вечером, 30 июня, состоялось торжественное открытие легендарной надписи «Я знаю — город будет! Я знаю — саду цвесть, когда такие люди в стране советской есть!»

Теперь эти знаменитые слова Владимира Маяковского вновь будут встречать всех приезжающих в город. Яркая надпись установлена на начальных домах на Металлургов, Курако и Бардина.

Сегодня их впервые зажгли. В честь этого на привокзальной площади состоялся грандиозный концерт.

Ранее был открыт восстановленный памятник Маяковскому.