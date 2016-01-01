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Новость от 30 Июня 2017

В Новокузнецке открыли новый арт-объект

Сегодня вечером, 30 июня, состоялось торжественное открытие легендарной надписи «Я знаю — город будет! Я знаю — саду цвесть, когда такие люди в стране советской есть!»

Теперь эти знаменитые слова Владимира Маяковского вновь будут встречать всех приезжающих в город. Яркая надпись установлена на начальных домах на Металлургов, Курако и Бардина.

 

 

Сегодня их впервые зажгли. В честь этого на привокзальной площади состоялся грандиозный концерт.

 

Ранее был открыт восстановленный памятник Маяковскому.

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